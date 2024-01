Bilder Lawine in US-Skigebiet – Ein Mensch tot, mehrere verletzt

Das Fahrzeug des Sheriffs von Placer County steht vor dem Village at Palisades Tahoe. Bei einem Lawinenabgang in einem kalifornischen Skigebiet ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Mensch gestorben. Drei weitere Skiläufer seien von den Schneemassen mitgerissen und dabei leicht verletzt worden, teilte die Verwaltung von Palisades Tahoe mit.