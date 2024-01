Palisades Tahoe in Kalifornien Lawine in US-Skigebiet – Ein Mensch tot, mehrere verletzt

Bei einem Lawinenabgang in einem kalifornischen Skigebiet ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Mensch gestorben. Drei weitere Skiläufer seien von den Schneemassen mitgerissen und dabei leicht verletzt worden, teilte die Verwaltung von Palisades Tahoe mit. Kurz nach Beginn des Skibetriebs am Morgen habe sich die knapp 50 Meter breite Lawine gelöst. Über Stunden hinweg suchten mehr als 100 Helfer mit Spürhunden den Lawinenkegel auf der Skipiste nach möglichen Opfern ab.