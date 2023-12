In New York US-Polizist tötet Familie und sich selbst

New York · In einem Vorort von New York soll ein New Yorker Polizist seine Ehefrau, seine beiden Söhne und dann sich selbst getötet haben.

31.12.2023 , 13:18 Uhr

Ein US-Polizist hält eines Spezialkommandos hält eine Waffe. (Symbolbild) Foto: AP/Mark Lennihan

Die Polizei teilte weiter mit, das Paar und die beiden Jungen im Alter von zehn und zwölf Jahren seien am Samstag im Haus der Familie in New City entdeckt worden. Die Beamten fuhren zu dem Haus, nachdem der 49-Jährige nicht zu seinem Spätdienst im Bronxville Police Department erschienen war. USA kämpfen mit grassierender Waffengewalt 40.000 Tote pro Jahr USA kämpfen mit grassierender Waffengewalt Es werde derzeit davon ausgegangen, dass der Mann seine Frau und seine beiden Kinder tötete, bevor er sich selbst erschoss, teilte die Polizei mit. Alle vier Toten wiesen Schusswunden auf. Eine Handfeuerwaffe wurde am Tatort sichergestellt. Der Beamte begann seine Laufbahn bei der Polizei im Jahr 2000 und wurde 2016 zum Sergeant befördert. Der Polizeichef von Bronxville, Christopher Satriale, teilte mit, die Kolleginnen und Kollegen seien erschüttert.

(aku/dpa)