Naturkatastrophe in Übersee US-Nationalgarde sucht in Buffalo nach Opfern von Schneesturm

Nach dem schweren Schneesturm im Nordosten der USA hat die Nationalgarde in der besonders schwer getroffenen Stadt Buffalo nach weiteren Opfern gesucht. Angehörige der Garde gingen am Mittwoch in einigen Stadtteilen von Tür zu Tür, um nach Menschen zu sehen, bei denen während des Sturms am Freitag und Samstag der Strom ausgefallen war. Die Behörden fürchteten, noch weitere Todesopfer zu finden.