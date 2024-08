Ostküste der USA Tropensturm „Debby“ löst mehrere Tornados aus

Der Tropensturm „Debby“ ist in den USA ein zweites Mal auf Land getroffen und hat Tornados ausgelöst. Dabei wurde am Donnerstag ein Mensch getötet. Der Sturm kam am Morgen nahe Bulls Bay im US-Staat South Carolina an der Ostküste an, wie das nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Danach zog er in den US-Staat North Carolina. Es wurde erwartet, dass sich der Sturm an der Ostküste weiter nach Norden bewegen würde. Bewohnerinnen und Bewohner weit im Norden der USA, in Vermont hatten mit Überschwemmungen zu rechnen.