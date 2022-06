Brutale Taten in Ausgehvierteln : Mehrere Tote bei Schießereien in US-Städten

Einsatzkräfte der Polizei nach der Schießerei in Philadelphia. Foto: AP/Charles Fox

Update Washington In einem Ausgehviertel in der US-Großstadt Philadelphia haben Unbekannte in die Menge geschossen – drei Menschen wurden getötet. Auch in Tennessee und Michigan kam es zu tödlichen Schießereien.

Unbekannte haben in einem Ausgehviertel der US-Großstadt Philadelphia nach Polizeiangaben „in die Menge geschossen“ und dabei mindestens drei Menschen getötet. Die zwei Männer und eine Frau seien infolge mehrerer Schusswunden bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden, sagte ein Polizeivertreter in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit). Zudem wurden demnach bei dem Vorfall im Bundesstaat Pennsylvania elf Menschen durch Schüsse verletzt.

Ein Polizeibeamter habe auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, erklärte der Beamte D. F. Pace weiter. Die Polizei habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die Täter seien flüchtig. In der belebten South Street seien „zahlreiche“ Munitionshülsen sichergestellt worden.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende üblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei.

Im US-Bundesstaat Tennessee ereignete sich eine weitere Schießerei: Vor einem Nachtclub sind mindestens drei Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Mindestens einer der Toten und mehrere Verletzte seien von Autos erfasst worden, die vom Tatort wegrasten, sagte die Polizeichefin der Stadt Chattanooga, Celeste Murphy, am Sonntag. Der Rest sei von Schüssen getroffen worden.

Die Hintergründe der Schießerei waren zunächst unklar. Murphy sagte, dass mehrere Personen kurz vor drei Uhr morgens Schüsse abgegeben hätten. Mehrere der Verletzten schwebten in Lebensgefahr. „Wir versuchen genau festzustellen, was passiert ist, und wie es dazu kam, dass es passierte“, sagte Murphy.

Auch im US-Bundesstaat Michigan sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Zwei Männer seien nach einem Notruf tot aufgefunden worden, eine Frau sei später im Krankenhaus ihren Schussverletzungen erlegen, teilte die Polizei in Saginaw nordwestlich von Detroit mit. Zwei weitere Männer wurden angeschossen und fuhren in Privatautos ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen. Die Schüsse seien gegen 2.30 Uhr morgens gefallen, berichtete die Nachrichtenseite MLive.com. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

(bora/mba/dpa)