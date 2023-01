30 Tornados gemeldet Mehrere Tote bei schweren Stürmen im Süden der USA

Ein gewaltiges Sturmsystem hat am Donnerstag im Süden der USA gewütet und mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Der Direktor des Notfallmanagements in Autauga County im Staat Alabama, Ernie Baggett, sprach von sechs bestätigten Todesfällen dort, die den Angaben zufolge alle die Ortschaft Old Kingston betrafen. Weitere Todesfälle standen zu befürchten: Es gebe einige Häuser, die komplett zerstört, aber noch nicht durchsucht worden seien, sagte der lokale Rechtsmediziner Buster Barber am Abend.