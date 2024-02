Gesetzentwurf in USA TikTok-Verbot für Kinder gescheitert

Ein Gesetz zum Verbot des Videoportals TikTok im US-Staat Virginia ist gescheitert. Der von dem Republikaner Jay Leftwich vorangetriebene Gesetzentwurf steckte wegen diverser Bedenken so lange in einem Ausschuss der Delegiertenkammer von Virginia fest, dass es am Dienstag eine verfahrensrechtliche Frist überschritt und nicht weiter behandelt wird.