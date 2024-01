Heldentat Tödliches Wintersturm-Drama – Teenagerin rettet Baby

Portland · Am Fenster ihres Hauses wird eine Jugendliche Augenzeuge eines tragischen Vorfalls im Winterchaos von Oregon. Als sie ein Baby in Not sieht, fasst sie sich ein Herz und wird zur Heldin.

19.01.2024 , 11:22 Uhr

In Oregon fegt ein Eissturm über Portland. Foto: AP/Jenny Kane

Majiah Washington bemerkt einen Funkenflug vor ihrem Haus in Portland, als draußen ein gefährlicher Wintersturm tobt. Sie öffnet die Vorhänge und sieht einen roten Geländewagen, auf dem eine Stromleitung liegt. Und sie sieht die Insassen: ein Pärchen mit einem Baby. Majiah hört, wie die Frau ihrem Freund zubrüllt, dass er das Kind in Sicherheit bringen solle. Er schnappt es sich daraufhin und versucht sich mit seinem Baby im Arm auf eisglattem Asphalt auf eine Einfahrt zuzubewegen. Er hat dabei sichtlich Mühe, rutscht auf halbem Wege plötzlich aus und fällt nach hinten. Sein Fuß berührt den unter Strom stehenden Draht. „Ein kleines Feuer, dann Rauch“, erinnert sich Majiah später. Feuerwehr übt die Eisrettung für den Ernstfall Wintereinbruch in Monheim Feuerwehr übt die Eisrettung für den Ernstfall Nun versucht die im sechsten Monat schwangere Mutter an ihr Baby heranzukommen. Doch gleitet sie auch aus und erleidet sofort einen Stromschlag. Kurz darauf kommt ihr 15 Jahre alter Bruder zu Hilfe, den es dann ebenfalls trifft. Majiah hat bereits den Notruf gewählt und gibt Informationen durch, als sie das Baby sieht. Es liegt auf seinem Vater und bewegt seinen Kopf. Es lebt also. Obwohl Majiah gerade beobachtet hat, wie drei Menschen durch Stromschläge getötet wurden, entschließt sie sich, das Kind zu retten. Winterwetter friert Norden der USA ein Bis zu -49 Grad Celsius Winterwetter friert Norden der USA ein Sie sei hinausgetreten, habe sich in geduckter Haltung dem Baby genähert und sei dabei der Stromleitung ausgewichen, sagt Majiah am Donnerstag vor Pressevertretern. Schließlich bekommt sie den Kleinen zu fassen und berührt dabei die Leiche des Vaters. Majiah bekommt aber keinen Stromschlag verpasst. Draußen erkennt die 18-Jährige dann auch die tote Mutter des Babys. Es ist ihre Nachbarin. „Ich machte mir Sorgen um das Baby“, sagt Majiah. „Niemand war beim Baby.“ Rick Graves, Sprecher der Feuerwehr von Portland, lobt die Teenagerin für ihre Heldentat ausdrücklich. Er könne sich nicht erklären, warum sie und das Baby keinen Stromschlag erlitten hätten, sagt er. Der Kleine ist nach Behördenangaben in einem Krankenhaus untersucht worden und wohlauf. In den vergangenen Tagen ist der Nordwesten Nordamerikas von einem heftigen Wintersturm heimgesucht worden. Schneemassen, gefrierender Regen, Eisglätte und Minustemperaturen wurden für mindestens zehn Todesfälle im US-Staat Oregon verantwortlich gemacht, in dem die Großstadt Portland liegt. Die Menschen starben an Unterkühlung, durch herabfallende Bäume oder Strommasten. Im Großraum Seattle im Staat Washington hat es bisher fünf Tote durch Unterkühlung gegeben. Oregons Gouverneurin Tina Kotek rief am Donnerstagabend (Ortszeit) für den gesamten Staat den Notstand aus, nachdem aus gleich mehreren Bezirken Hilferufe gekommen waren. Als besonders tückisch hat sich Eisregen erwiesen. Das Eis lastet auf Bäumen und Stromleitungen, die daraufhin umknicken können, vor allem bei Starkwind. Das geschah offenbar auch vor dem Haus von Majiah: Ermittlern zufolge brach ein großer Ast von einem Baum ab und landete auf Stromleitungen, von denen eine auf das Fahrzeug krachte. Majiahs Nachbar Ronald Briggs bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass es sich bei zwei der Toten um seine 21-jährige Tochter und seinen 15 Jahre alten Sohn handele. Seine Tochter sei vorbeigekommen, um das Internet zu nutzen, nachdem ihre eigene Verbindung ausgefallen sei, sagte Briggs dem lokalen Fernsehsender KGW. Er und seine Frau seien gerade in ihr eigenes Auto gestiegen, um eine Erledigung zu machen, als sie einen Knall gehört und den offenbar in Flammen stehenden Geländewagen gesehen hätten, in dem ihre Tochter und deren Freund samt dem Baby gesessen hätten. Briggs sah mit an, wie das Paar ausrutschte und Stromschläge erlitt. Seinem 15-jährigen Sohn habe er dann zugerufen, da nicht hinzugehen und sich fernzuhalten. Doch der Junge hörte nicht. „Und er glitt aus und berührte das Wasser, und er starb auch“, sagt Briggs. „Ich habe sechs Kinder. Ich habe zwei von ihnen an einem Tag verloren.“

(yak/dpa)