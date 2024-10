Spektakel für Spinnenfreunde und Wissenschaftler Tarantel-Festival in Colorado lockt Hunderte Besucher

Wissenschaftler, Spinnenenthusiasten und neugierige Familien aus Colorado zwängten sich am vergangenen Wochenende kurz vor Einbruch der Dunkelheit in Busse, um die trockenen Ebenen der Region zu durchforsten. Einige nutzten Taschenlampen oder Autoscheinwerfer, um die Spinnen nach Sonnenuntergang zu beobachten. Wieder zurück in der Stadt frönten die Besucher dem „Tarantula Fest“ – etwa in Form von Wettbewerben, bei denen sie ihre spinnenähnlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Den Titel im Vergleich der haarigsten Beine sicherte sich in diesem Jahr eine Frau. Dazu gab es eine Autoparade, bei der Oldtimer gigantische Spinnenattrappen auf ihren Dächern spazieren fuhren. Der Film-Klassiker „Arachnophobia“ aus dem Jahr 1990 wurde im historischen Fox Theater ausgestrahlt.