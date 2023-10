Mindestens 18 Tote bei Schussattacke Amokschütze weiter auf der Flucht – US-Polizei sucht mit Großaufgebot

Ein Polizeieinsatz am Haus eines Verwandten des Mannes ist offenbar ohne Ergebnis beendet worden. Am Donnerstagabend (Ortszeit) verließen die meisten Beamten, die das Anwesen umstellt hatten, das Areal. Die Polizei erklärte, sie habe einen Durchsuchungsbefehl vollstreckt. Ob der Verdächtige in den letzten Tagen dort war, sei unklar, so die Polizei. Ein Großaufgebot aus schwer bewaffneten Beamten war zu dem Haus in der Nähe von Bowdoin ausgeschwärmt, das einem Angehörigen des Verdächtigen gehört. Jegliche Hausinsassen wurden aufgefordert, hinauszutreten.