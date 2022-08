Schrecklicher Unfall in in South Carolina : Spaziergängerin am Strand von Sonnenschirm aufgespießt

Spaziergängerin am Strand von Sonnenschirm aufgespießt

Schrecklicher Unfall in in South Carolina

Garden City Im US-Bundesstaat South Carolina ist eine 63-jährige Frau bei einem Strandspaziergang von einem umherfliegenden Sonnenschirm tödlich getroffen worden. Sie starb im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Ein Strandgängerin ist im US-Staat South Carolina von einem umherfliegenden Sonnenschirm tödlich getroffen worden. Nach Behördenangaben wurde der Schirm am Mittwoch gegen Mittag vom Wind aus seiner Verankerung gerissen und traf die Frau am Strand von Garden City mit seinem spitzen Ende am Brustkorb. Die 63-Jährige sei eine Stunde später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, sagte Gerichtsmedizinerin Tamara Willard.