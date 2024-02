Brutale Gewalttat in den USA Sohn enthauptet Vater – Entsetzen über barbarisches Youtube-Video

Der Vater, Michael F. M., wurde von seiner Ehefrau enthauptet im Badezimmer des gemeinsames Hauses in Levittown, einem Vorort von Philadelphia (Bundesstaat Pennsylvania) aufgefunden, als sie am Dienstag gegen 19 Uhr nach Hause kam. Dort lebte auch der gemeinsame Sohn. Die herbeigerufenen Polizisten entdeckten neben der Leiche eine Machete und blutige Gummihandschuhe, wie aus einer eidesstattlichen Erklärung der Polizei hervorging. Michael F. M. war Bundesangestellter, er arbeitete als Ingenieur in der Abteilung für Umweltfragen des U.S. Army Corps of Engineers im Distrikt Philadelphia, einer der US-Armee unterstellten Einheit.