Mutmaßlicher Mord an Schülerin Skelett in den USA nach mehr als 50 Jahren identifiziert

Der Leiter einer Pfadfindergruppe hatte das Skelett am 23. Februar 1970 auf Sauvie Island im Columbia River, etwa 16 Kilometer nördlich von Portland, gefunden. Die Ermittler gingen von einem Verbrechen aus, konnten die Knochen jedoch nicht zuordnen. Im Jahr 2004 wurden die Überreste der Schülerin zusammen mit denen von mehr als 100 weiteren nicht identifizierten Toten zwecks weiterer Untersuchungen nach Polizeiangaben in die Gerichtsmedizin in einem Vorort von Portland gebracht.