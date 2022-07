Eltern festgenommen : Sechsjähriger erschießt mit Waffe des Vaters eigene Schwester

Muncie In den USA hat es erneut einen Fall gegeben, bei dem ein Kind mit der Waffe seiner Eltern einen tragischen Unfall verursacht hat. Ein Sechsjähriger hat seine jüngere Schwester mit einer Handfeuerwaffe erschossen.

Ein sechsjähriger Junge hat in den USA seine ein Jahr jüngere Schwester erschossen. Ersthelfer fanden das Mädchen mit einer Schusswunde am Kopf am Dienstagnachmittag (Ortszeit) im Wohnhaus der Familie in Muncie im Osten des US-Staats Indiana vor, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Indianapolis. Die Fünfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt, wie die Zeitung „The Star Press“ berichtete. Die Polizei teilte mit, im Zusammenhang mit ihrem Tod seien die Eltern der Kinder festgenommen worden.