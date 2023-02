Biden fordert erneut schärfere Waffengesetze Schüsse in Einkaufszentrum in Texas – ein Todesfall und Verletzte

In einer Polizeimitteilung via Twitter hieß es, die Schüsse seien am Abend im Gastronomiebereich der Cielo Vista Mall gefallen. Ein mutmaßlicher Schütze sei von der Polizei festgenommen werden, ein weiterer sei zunächst auf der Flucht gewesen, berichtete die Zeitung „El Paso Times“ unter Berufung auf die örtliche Polizei. Weitere Details zu deren Identität wurden zunächst nicht genannt. Es sei noch zu früh, über ein Motiv zu spekulieren, sagte Polizeisprecher Robert Gomez.