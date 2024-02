Noch Fragen offen Schüsse auf drei Polizisten in Washington

In Washington sind am Mittwoch drei Polizeibeamte angeschossen worden. Sie erlitten Verletzungen an Händen und Füßen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein vierter Beamter wurde anderweitig leicht verletzt. Die Polizisten hatten versucht, einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Tierquälerei zu vollstrecken, erklärte die Polizei. Die verdächtige Person habe sich aber geweigert, ihr Zuhause zu verlassen. Eine Person habe dann das Feuer eröffnet.