Streit um Sklaverei-Erbe in den USA : Richmond demontiert größte Südstaaten-Statue

Streit um Sklaverei-Erbe in den USA

Die Statue von General Robert E. Lee an der Monument Avenue in Richmond wird demontiert. Foto: AP/Steve Helber

Richmond Ein weiterer Streit um den Umgang mit dem Erbe der Sklaverei ist im US-Bundesstaat Virgina entschieden worden: Die größte Südstaaten-Statue der USA wurde entfernt.

Die zwölf Tonnen schwere Reiterstatue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee in Virginias Hauptstadt Richmond wurde am Mittwoch mit einem Kran von ihrem zwölf Meter hohen Podest gehoben. Hunderte jubelnde Menschen verfolgten den Abbau des Monuments.

Virginias demokratischer Gouverneur Ralph Northam sprach von einem "historischen Tag". Der Bundesstaat könne jetzt nach vorne blicken und zeigen, dass er für "Vielfalt" stehe und jeden willkommen heiße. Die Statue soll in einem Lager aufbewahrt werden, bis beschlossen ist, was mit ihr passiert. Die Zukunft des Granit-Podestes ist ebenfalls noch nicht geklärt.

Die Reiterstatue war 1890 in Richmond - im Amerikanischen Bürgerkrieg die Hauptstadt der Südstaaten - aufgestellt worden. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota im Mai 2020 ordnete Northam an, das Monument zu entfernen. Vergangene Woche gab der Oberste Gerichtshof von Virginia schließlich nach langen Rechtsstreitigkeiten grünes Licht für den Abbau.