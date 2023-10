Umstrittene Gebühr US-Restaurant verhängt Strafe für „erziehungsunfähige“ Eltern

Nervige, schlecht erzogene Kinder haben ihren Preis – zumindest wenn es nach den Inhabern des „Toccoa Riverside Restaurant“ in den Blue Ridge Mountains im US-Bundesstaat Georgia geht. In dem am Fluss gelegenen Restaurant steht seit neuestem eine Sondergebühr auf der Speisekarte: „Erwachsenenzuschlag: für erziehungsunfähige Erwachsene“, heißt es darin. Die Höhe der Gebühr wird nach Ermessen des Unternehmens festgelegt. Dabei gilt: je ungezogener die Kinder, desto höher der Zuschlag.