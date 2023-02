Extremismus in den USA Zahl rechter Gewalt in den USA auf höchstem Stand

In den USA sind in den vergangenen Jahrzehnt mehr Massenmorde mit rechtsextremistischem Hintergrund begangen worden als in jeder Dekade davor seit den 1970er Jahren. Das geht aus einem Bericht der jüdischen Anti-Diffamierungs-Liga (ADL) in den USA hervor, der am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP vorlag.