Aus Transporter entkommen US-Polizei fängt ausgebrochene Zebras ein

Die Polizei im US-Bundesstaat Washington hat drei ausgebrochene Zebras eingefangen. Der Aufenthaltsort eines vierten Zebras ist unklar, wie Polizeisprecher Rick Johnson am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten mehrere US-Medien über die ungewöhnlichen Flüchtigen berichtet. Demnach waren die Tiere bereits am Sonntagmittag (Ortszeit) nahe einer Autobahn bei Seattle entkommen. Der Besitzer - eine Privatperson - war gerade mit ihnen auf dem Weg in den etwas weiter östlich liegenden Bundesstaat Montana und hatte angehalten, um den Transporter zu sichern.