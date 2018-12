Skandal auf Beerdigung: Pfarrer nennt Selbstmörder in Grabrede einen Sünder

Pfarrer nennt Selbstmörder in Grabrede einen Sünder

In den USA hat ein Pfarrer für einen Skandal gesorgt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Temperance Die Grabrede eines katholischen Pfarrers für ein 18-jähriges Suizidopfer in den USA empört die Eltern und löst heftige Reaktionen unter US-Katholiken aus. I

In seiner Trauerrede hatte der Pfarrer der Kirche in Temperance (Michigan) laut Medienberichten den jungen Mann als Sünder bezeichnet. Pater Don LaCuesta gebrauchte in seiner Ansprache zudem sechsmal das Wort "Selbstmord", obwohl die Eltern zuvor ausdrücklich darum gebeten hatten, den Begriff nicht zu verwenden.