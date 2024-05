Amoktat an Schule in Texas Familien von Opfern verklagen nach Schusswaffenangriff mehrere Unternehmen

Koskoff erklärte, Instagram ermögliche es den Waffenherstellern, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten, darunter auch mit jungen Menschen. Activision solle „aufhören, Kinder zu trainieren und an das Töten zu gewöhnen“. Das Videospielunternehmen erklärte, der Schusswaffenangriff in Uvalde sei „in jeder Hinsicht entsetzlich und herzzerreißend“, Millionen von Menschen würden jedoch Videospiele spielen, ohne dass sie sich zu „grausamen Taten hinreißen lassen“. Meta und Daniel Defense reagierten zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.