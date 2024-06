In den USA Neunjähriger Junge im Kinderzimmer erschossen

In der US-Großstadt Milwaukee ist am Donnerstag ein neunjähriger Junge erschossen worden. Es handele sich bereits um das vierte junge Opfer von Waffengewalt in der größten Stadt des Bundesstaats Wisconsin in den vergangenen Wochen, teilte die Polizei mit. Das Kind sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittler suchten nach „unbekannten Verdächtigen“, hieß es.