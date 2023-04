Nach Tornadoserie Neue Unwetter im Süden und Mittleren Westen der USA

Wenige Tage nach einer monströsen Sturmfront haben sich Millionen von Menschen in verwüsteten Gebieten im Süden und im Mittleren Westen der USA auf neue Unwetter gefasst machen müssen. Am späten Dienstagabend (Ortszeit) zogen Tornados über Teile der Region, Behördenvertreter riefen die Bevölkerung auf, sich Schutzräume zu suchen. „Das könnte eine Nacht sein, in der man runter in den Keller geht, um sicher zu sein“, sagte ein Meteorologe in Davenport, Iowa, Tom Philip.