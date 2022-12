„The Boy in the Box“ Mysteriöser Kindsmord steht nach 65 Jahren vor Aufklärung

Obwohl so viele Jahre vergangen seien, könnte in diesem Cold-Case-Fall noch Mordanklage erhoben werden, hieß es weiter. Die unbekleidete Leiche des etwa 4 bis 6 Jahre alten Jungen war in eine Decke gehüllt und wies Spuren von zahlreichen Schlägen auf, als sie am 25. Februar 1957 gefunden worden war. „Todesursache war stumpfe Gewalteinwirkung“, hatte ein inzwischen pensionierter Ermittler 2021 dem Sender CBS gesagt. Zudem sei das Opfer gewaschen worden und habe die Haare geschnitten bekommen.