Stiefvater getötet und Frau gefesselt Mordverdächtiger aus West Virginia nimmt Geiseln und wird von Polizei erschossen

An einer Tankstelle in West Virginia hat die US-Polizei nach spektakulärer Flucht einen mutmaßlichen Mörder und Geiselnehmer erschossen. Der 54-jährige David M. sei am Samstagabend am Verkaufstresen stehend von einem Polizisten als der Gesuchte erkannt worden, teilte die Polizei des Bundesstaats am Sonntag (Ortszeit) mit. Er habe drei Menschen als Geiseln festgehalten und seine Pistole auf den Polizisten gerichtet, woraufhin ein Spezialeinsatzteam angerückt sei. Einem Unterhändler sei es schließlich gelungen, die Freilassung von zwei der Geiseln zu erreichen. Nachdem er aus der Tür getreten „und die Mitglieder des Spezialeinsatzteams der Staatspolizei angegriffen“ habe, sei der 54-Jährige erschossen worden, so die Strafverfolgungsbehörde. Weder Polizisten noch Geiseln seien verletzt worden.