Unternehmensgelder erbeutet Spektakulärer Millionenraub aus Geldspeicher in Kalifornien

Diebe haben aus einem Geldspeicher in Kalifornien bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Die Einbrecher hätten sich Zugang zu einem Tresor in dem Gebäude verschafft. Es soll sich um einen der größten Bargeld-Raubzüge in der Geschichte von Los Angeles handeln. In dem Gebäude wurden Bargeldbestände von Unternehmen der Region aufbewahrt, wie die Polizei der Los Angeles Times mitteilte.