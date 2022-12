Nager machten sich an Vogelhaus in USA zu schaffen Amerikaner trifft bei Schuss auf Eichhörnchen ein Kinderzimmer

In den USA hat ein 76-Jähriger in einem Wohngebiet auf Eichhörnchen geschossen und dabei das Kinderzimmerfenster seiner Nachbarn getroffen. Der Mann habe Beamten gesagt, er befinde sich zwei Jahren im Krieg gegen die Tiere, die sich immer wieder an seinem Vogelhäuschen zu schaffen machten. Das teilte die Polizei in East Grand Forks im Staat Minnesota mit.