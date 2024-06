In den USA Mann stürzt im Auto in Schlucht – Hund holt Hilfe

Der Unfall ereignete sich demnach bereits am 2. Juni. Der Mann sei auf einer abgelegenen Straße des US Forest Service mit insgesamt vier Hunden unterwegs gewesen. Die Familie des Mannes fand am nächsten Tag sein Auto in steilem Gelände und rief den Notruf, da sie es nicht erreichen konnten. Als die Behörden eintrafen, entdeckten sie den Mann mehr als 90 Meter vom Auto entfernt, nachdem sie ihn um Hilfe schreien gehört hatten. Er war in der Lage gewesen, nach dem Unfall aus dem Auto zu kriechen, hieß es in der Mitteilung.