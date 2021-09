Zu 30 Jahren Haft verurteilt : Mann steckte Ex in Koffer und ließ sie sterben

Mann steckte Ex in Koffer und ließ sie sterben

White Plains Im Streit stopfte er seine Ex-Freundin in einen Koffer und ließ sie qualvoll ersticken - dafür muss ein Mann im US-Staat New York für 30 Jahre ins Gefängnis.

Das Urteil gegen Javier Da Silva wurde in einem Bundesgericht in White Plains verhängt. Im vergangenen Jahr hatte der Venezolaner sich schuldig bekannt, seine damals 24-jährige Ex-Freundin Valerie R. entführt zu haben. Da Silva gab auch zu, dass er und die junge Frau in deren Wohnung Ende 2019 eine tätliche Auseinandersetzung gehabt hätten - rund neun Monate nach ihrem Beziehungs-Aus. Er habe R. an Füßen und Armen gefesselt, ihr den Mund mit Klebeband zugeklebt und sie in einen Koffer gesteckt, als sie noch lebte, räumte er bei einer Anhörung ein.