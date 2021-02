„Es ist unglaulich“ : Mann sieht entlaufene Katze nach mehr als 15 Jahren wieder

Los Angeles Ein Mann aus Kalifornien hat seine Katze mehr als 15 Jahre nach ihrem Verschwinden wieder getroffen. Das Tier wurde etwa 65 Kilometer vom Zuhause des Mannes gefunden.

Charles hatte die Katze Brandy 2005 adoptiert, als diese zwei Monate alt war. Sie sei nur wenige Monate später verschwunden, sagte der Mann. Charles fuhr auf der Suche nach seiner Katze durch die Gegend, sah in Tierheimen nach und brachte Plakate an. Er fand Brandy aber nicht.

Seit dem Verschwinden von Brandy zog Charles um und adoptierte zwei weitere Katzen. Am Sonntag hörte er wieder etwas von Brandy. Ein Tierheim in Palmdale und ein Unternehmen, das einen Mikrochip für Brandy hergestellt hatte, meldeten sich bei ihm. Seine Handynummer war auf dem Mikrochip gespeichert gewesen. Brandy wurde in Palmdale etwa 65 Kilometer vom Zuhause von Charles entfernt gefunden. Am Montagnachmittag traf Charles Brandy wieder. „Ich habe sie gesehen, ich habe sie aufgehoben und sie hat angefangen zu schnurren und es war sehr emotional“, sagte er.