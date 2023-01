Im US-Staat Indiana Mann schießt in Supermarkt um sich und wird von Polizei getötet

Evansville · Ein Bewaffneter hat im US-Staat Indiana in einem Supermarkt das Feuer eröffnet. Der Mann ist am Donnerstagabend (Ortszeit) in Evansville durch die Regalreihen einer Walmart-Filiale gestreift und hat wahllos auf Leute geschossen.

20.01.2023, 11:28 Uhr

Der Täter hat in der US-Supermarktkette „Walmart“ das Feuer eröffnet. Foto: AP/Steven Senne

Ein bewaffneter Mann hat im US-Staat Indiana einen Supermarkt unsicher gemacht. Der Mann sei am Donnerstagabend (Ortszeit) in Evansville durch die Regalreihen einer Walmart-Filiale gestreift und habe auf Leute geschossen, sagte Polizeisprecherin Anna Gray dem Fernsehsender WFIE. Mindestens ein Mensch sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Über dessen Zustand wurde zunächst nichts mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei sei der Mann immer noch überall im Supermarkt herumgelaufen und habe zwischendurch auf die Beamten geschossen, sagte Gray. Diese hätten zurückgefeuert und den Bewaffneten schließlich tödlich getroffen. Polizisten seien nicht verletzt worden. Es seien aber womöglich weitere Zivilisten getroffen worden. Falls dem so sei, sollten sie sich bei der Polizei melden, auch, wenn sie nur leicht blessiert seien.

(aku/dpa)