“Dauerhafte Einhorn-Lizenz“ Mädchen bekommt offizielle Erlaubnis zur Haltung eines Einhorns

Alles fing damit an, dass Madeline dem Bezirk im November eine kurzen und knackigen Brief schrieb: „Lieber L.A. County, ich hätte gerne Ihre Genehmigung, ob ich in meinem Garten ein Einhorn haben kann, wenn ich eins finden kann.“ Und tatsächlich reagierte Marcia Mayeda, Direktorin des Bezirksamts für Tierpflege und Kontrolle, darauf mit einem Schreiben, dem sie eine rosafarbene Metallplakette in Herzform mit der Aufschrift „Dauerhafte Einhorn-Lizenz“ beifügte. Obendrauf gab es eine flauschige Einhorn-Puppe mit pinkfarbenen Ohren, lila Hufen und einem silbernen Horn.