Schulbezirk zahlt Millionensumme Lehrerin in den USA hat Sex mit drei Schülern

In den USA erhält ein junger Mann im Zusammenhang mit einer sexuellen Beziehung zu seiner Lehrerin eine Millionensumme. Der Schulbezirk von Redlands im Süden des Bundesstaats Kalifornien willigte ein, dem Kläger 2,25 Millionen Dollar zu zahlen, berichtete die Southern California News Group am Sonntag. Der ehemalige Schüler der Redlands High School behauptete in seiner 2021 eingereichten Klage, er sei als 14-Jähriger von 2007 bis 2008 von der Englischlehrerin bedrängt und sexuell missbraucht worden. Die Frau gab gegenüber der Polizei zu, im Klassenzimmer und in ihrer Wohnung zehn bis 15 Mal Sex mit dem Jugendlichen gehabt zu haben.