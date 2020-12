Jahrelang verschwunden : Labradorhündin Lola kehrt nach drei Jahren zu Besitzern zurück

Wheaton Ein Paar in den USA und deren vor drei Jahren verschwundene Hündin haben wieder zusammengefunden. Das Paar hatte schon befürchtet, dass ihre Labradorhündin Lola nicht mehr lebe - bis sie einen Anruf bekamen.

Ein Hauch vom Duft ihrer alten Schmusedecke reichte Labradorhündin Lola, um sich zu erinnern: Ein Paar in den USA und dessen vor drei Jahren verschwundener Hund haben wieder zusammengefunden. „Ich fühle mich wie in einem Traum“, sagte Debra Mejeur am Samstag nach dem Wiedersehen in einem Tierheim in Wheaton im US-Staat Illionois.