Von einer Leihmutter: Kim Kardashian und Kanye West bekommen viertes Kind

Los Angeles Die US-Promis Kim Kardashian und Kanye West erwarten ihr viertes Kind. Dafür musste Kim nicht selbst schwanger werden. Eine Leihmutter bringt das Baby zur Welt.

US-Fernsehstar Kim Kardashian West („Keeping Up with the Kardashians“) und Rapper Kanye West bereiten sich auf die Geburt ihres vierten gemeinsamen Kindes vor. Der Junge werde „bald“ von einer Leihmutter ausgetragen, bestätigte Kardashian am Montag in der Talkshow „Watch What Happens Live with Andy Cohen“. Auf einer Weihnachtsfeier habe sie die Neuigkeiten teils auch schon erzählt.