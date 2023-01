„Kein Unfall“ Schulkind in den USA schießt auf Lehrerin

Ein sechsjähriger Schüler hat in den USA auf eine Lehrerin geschossen und sie lebensgefährlich verletzt. Schüler seien bei dem Zwischenfall in der Grundschule in der Stadt Newport News im US-Staat Virginia nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Vertreter der Richneck Elementary School und der Polizei sagten, es sei zu einer Auseinandersetzung in dem Klassenraum der ersten Klasse gekommen, in dem das Kind die mitgebrachte Pistole abgefeuert habe. Der Junge sei in Gewahrsam genommen worden.