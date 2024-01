Mitglied der „Proud Boys“ Kapitolstürmer flieht aus Hausarrest und täuscht Überdosis vor

Der 52-jährige Christopher Worrell war im August - vor seinem ursprünglichen Urteilstermin - aus dem Hausarrest in Naples (Bundesstaat Florida) geflohen. Er wurde sechs Wochen später gefunden, nachdem er versucht hatte, heimlich in sein Haus zurückzukehren, so die Staatsanwaltschaft. Er schien bewusstlos zu sein und wurde fünf Tage lang wegen einer scheinbaren Drogen-Überdosis im Krankenhaus behandelt. Laut Staatsanwaltschaft hatte er seinen Zustand aber nur vorgetäuscht, um seine Verurteilung weiter hinauszuzögern.