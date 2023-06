In den USA Kampfjet-Einsatz wegen mysteriösen Kleinflugzeugs über Washington

Laut FAA war das private Leichtflugzeug in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet und sollte nach Long Island in New York fliegen. Behördendaten zufolge ist das Flugzeug auf das Unternehmen Encore Motors mit Sitz in Melbourne im Bundesstaat Florida angemeldet. Sein Eigentümer John Rumpel sagte der Zeitung „Washington Post“, seine ganze Familie habe sich an Bord befunden, unter anderem seine Tochter, ein Enkelkind und dessen Kindermädchen. „Wir wissen nichts von dem Absturz“, sagte er. Er stehe mit der FAA in Kontakt.