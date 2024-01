„Feindseligkeit gegenüber Schwarzen spielte bei den Morden eine Rolle“ US-Justizministerium fordert Todesstrafe für Mörder aus Buffalo

Das US-Justizministerium hat angekündigt, in einem Prozess gegen den Täter eines rassistisch motivierten Angriffs mit zehn Toten in einem Supermarkt im US-Bundesstaat New York die Todesstrafe zu fordern. Payton Gendrons „Feindseligkeit gegenüber Schwarzen spielte bei den Morden eine Rolle“, erklärten die Staatsanwälte am Freitag. Gendron habe den Supermarkt ausgewählt, „um die Zahl der schwarzen Opfer zu maximieren“, argumentierten sie.