Vorfall in den USA Hunderte Haustiere offenbar versehentlich an Schlangen verfüttert

Weil das Tierheim in San Diego (Bundesstaat Kalifornien) überfüllt war, waren im August 300 Nagetiere zu Garcias Tierschutzverein nach Tucson (Bundesstaat Arizona) gebracht worden. Die Zeitung „Arizona Republic“ berichtete, dass die Tiere jedoch beim Betreiber einer Reptilienzuchtfirma landeten, die auch lebende und gefrorene Tiere als Futter verkaufte. Dem Bericht zufolge gab der Mann schließlich 62 der Nager an den Tierschutzverein in Tucson zurück. Was aus den restlichen Individuen wurde, war zunächst unklar.