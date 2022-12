Haus in Brand gesteckt Hilfssheriff tötet Mutter und Großeltern seiner Online-Bekanntschaft

Einem Nachbarn kam der roten Wagen des Hilfssheriffs aus Virginia verdächtig vor, weswegen er den Notruf wählte. Der Anrufer gab auch an, dass das Mädchen offenbar in Bedrängnis sei und von einem Mann belästigt werde. Die Polizei prüfte das Autokennzeichen und fand heraus, dass der Verdächtige erst in diesem Jahr Anzeige wegen Vandalismus an seinem Wagen erstattet hatte, wie Polizeichef Gonzalez sagte. Im entsprechenden Polizeibericht war die Handynummer des mutmaßlichen Täters hinterlegt, über die Ermittler ihn letztlich schell orten konnten.