Verfolgungsjagd in den USA : Gefängniswärterin erschießt sich nach Flucht mit Häftling

Washington Die Frau hatte den Mordverdächtigen aus dem Gefängnis geholt und war mit ihm geflüchtet. An dem Plan arbeiteten beide wohl schon länger. Eine Woche lang waren sie auf der Flucht. Statt sich zu ergeben, erschoss sich die 56-Jährige selbst.

Die Mitarbeiterin, die in dem Gefängnis eine Leitungsposition hatte, sagte am Tag der Flucht Kollegen, sie wolle den Häftling zu einer psychiatrischen Untersuchung bringen, und verschwand mit dem Mann. Ihr Fluchtwagen wurde später verlassen in Tennessee gefunden.

Am Sonntag ging dann ein Hinweis bei der Polizei ein, wonach ein Mann, der dem Flüchtigen ähnele, an einer Autowaschanlage gesehen wurde. Der Mann ist mit mehr als zwei Metern Körpergröße und einem Gewicht von fast 120 Kilogramm eine auffällige Erscheinung. Am Montag wurde das Paar schließlich in der Nähe einer Polizeiwache im Kreis Vanderburgh entdeckt. Beim Eintreffen der Beamten flohen beide in einem Auto. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und beendete die Flucht schließlich, indem sie das Auto rammte.