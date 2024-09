In den USA Fünf Exekutionen binnen einer Woche geplant

Die erste Hinrichtung ist bereits erfolgt - am Freitag in South Carolina. Sollten die anderen vier in dieser Woche folgen, würde die Zahl der Hinrichtungen seit der Wiedereinführung der Todesstrafe durch den Supreme Court im Jahr 1976 die Marke von 1600 erreichen, wie Robin Maher sagte, die Exekutivdirektorin des Death Penalty Information Center. „Zwei an einem einzelnen Tag sind ungewöhnlich, und vier an zwei Tagen in derselben Woche sind auch sehr ungewöhnlich“, sagte sie.