Etliche Fuchshöhlen auf Gelände vermutet : Fuchs beißt US-Abgeordneten – Kapitol in Alarmbereitschaft

Fuchs beißt US-Abgeordneten – Kapitol in Alarmbereitschaft

Ein Fuchs schaut aus einem Käfig, nachdem er am 5. April auf dem Gelände des US-Kapitols in Washington eingefangen wurde. Foto: dpa/Uncredited

Washington Ein Fuchs hat die US-Hauptstadt Washington in Aufruhr versetzt. Beamte der Tierschutzbehörde mussten das Tier einfangen. Zuvor soll es Berichten zufolge unter anderem den Kongressabgeordneten Ami Bera gebissen haben.

Das US-Kapitolgelände hat wohl ein Fuchsproblem. Der Kongressabgeordnete Ami Bera hielt sich am Montagabend (Ortszeit) nach eigenen Angaben in der Nähe eines Senatsgebäudes auf, als ihn etwas von hinten ansprang. Er habe sich umgedreht und mit seinem Regenschirm versucht, dieses Etwas abzuwehren, sagte er. Erst habe er gedacht, dass es sich um einen kleinen Hund handele. Doch habe er bald feststellen müssen, dass er es mit einem Fuchs zu tun habe.

In einem Militärkrankenhaus wurde Bera dann die erste von vier Impfungen gegen Tollwut verabreicht. Der Demokrat aus Kalifornien sprach später vom ungewöhnlichsten Tag, den er in zehn Jahren am Capitol Hill erlebt habe.