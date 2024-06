Bestatter bemerkt falsche Diagnose 74-Jährige in den USA versehentlich für tot erklärt

Die 74-Jährige sei erstmals am Montagmorgen in einem Pflegeheim nahe der Stadt Lincoln für tot erklärt worden. Ein Bestattungsunternehmen habe sie abgeholt und begonnen, ihren Körper für die Beisetzung vorzubereiten. Dabei sei bemerkt worden, dass die Frau noch atmete. Die 74-Jährige sei dann in ein Krankenhaus gebracht worden und dort am Nachmittag gestorben.