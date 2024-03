Im US-Staat Pennsylvania Frau überlebt Attacke von Bärin

Eine Frau ist im US-Staat Pennsylvania von einer Bärin angefallen und verletzt worden. Ereignet habe sich die Attacke, als die 55-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) vor ihrem Haus in der Gemeinde Butler ihren Hund hinausgelassen habe, teilte die Polizei mit. Die Bärenmutter sei später gemeinsam mit drei Jungen in der Nähe in einem Baum entdeckt worden. Als sie „ihre Aggression fortgesetzt“ habe, sei sie von Angestellten der Wildtierbehörde von Pennsylvania getötet worden, ergänzte die Polizei.