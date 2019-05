Wer kennt diesen Mann? : Foto von Woody Harrelson hilft US-Polizei bei Verbrecher-Suche

New York Die Ähnlichkeit von Schauspieler Woody Harrelson zu einem Bierdieb hat der New Yorker Polizei einem Bericht zufolge bei ihren Ermittlungen geholfen. Der Hollywoodstar sah dem Gauner offenbar zum Verwechseln ähnlich.

Wissenschaftler der Universität Georgetown berichteten am Donnerstag, dass die Polizei bei der Identifizierung von Verbrechern mitunter auf Fotos Prominenter setze. So auch im Jahr 2017 mit Harrelson (57, „Natural Born Killers“): Weil die Aufnahmen einer Überwachungskamera zu schlecht gewesen seien, habe man ein Bild des Hollywoodstars in die Datenbank eingegeben - weil Harrelson dem Täter ähnlich sah. Ein Gesichtsabgleich mit früheren Straftätern habe so letztlich zu einer Festnahme geführt.