Überlebensgeschichte Fossilientaucher von Alligator angegriffen

„Ich wusste, dass ich sterben würde“: Ein Taucher hat US-Medien seinen dramatischen Überlebenskampf während eines Alligatorangriffs im US-Bundesstaat South Carolina geschildert. Will Georgitis war attackiert worden, als er im Cooper River nach fossilen Haifischzähnen suchte. Plötzlich habe sich ein Alligator in seinem Arm verbissen. Er habe dann mit einem Schraubenzieher, mit dessen Hilfe er die versteinerten Zähne aus dem Flussbett kratzen wollte, auf das Raubtier eingestochen, sagte Georgitis der Zeitung „The Post and Courier“ aus Charleston. Doch statt von ihm abzulassen, habe der Alligator sich geschüttelt und ihn 15 Meter in die Tiefe gezogen, so Georgitis.